الأردن يعلن حظرا للتجول بسبب كورونا

أعلن الأردن حظرا لتجول الأشخاص، ينفذ اعتبارا من صباح يوم غد السبت، وذلك في ظل الإجراءات الوقائية التي تتخذها الحكومة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

واصدر رئيس الوزراء ووزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز اليوم الجمعة امر الدفاع رقم (2) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992.

وجاء أمر الدفاع الـ(2)، استناداً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 – ونظراً لما تمر به منطقتنا والعالم أجمع من ظرف صحي طارئ ولمنع انتشار الأوبئة.

وتضمن امر الدفاع ”حظر تنقل الأشخاص وتجوالهم في جميع مناطق المملكة وذلك ابتداء من الساعة الـ7 صباحاً من يوم غد السبت، وحتى أشعار آخر.

إضافة إلى إغلاق ”جميع المحلات في مناطق المملكة كافة، حيث وسيتم الإعلان صباح يوم الثلاثاء المقبل، عن أوقات محددة تسمح للمواطنين من قضاء حوائجهم الضرورية وبالألية التي ستعلن في حينه“.

واستثنى الأمر الدفاعي من الحظر الأشخاص المصرح لهم من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع الذين تقتضي طبيعة عملهم ادامة المرافق العامة.

أما فيما يتعلق بالحالات الطبية الطارئة فيتوجب على المواطنين ابلاغ الأمن العام/الدفاع المدني ليقوموا باتخاذ التدابير اللازمة لحماية صحتهم وسلامتهم حسب الأصول.

وشدد الأمر الدفاعي على أنه سيعاقب كل من يخالف أحكام امر الدفاع هذا والبلاغات الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدفاع بمقتضاه، بالحبس الفوري مدة لا تزيد عن سنة.

وقال وزير الدولة لشؤون الاعلام امجد عودة العضايلة “ لدينا قناعة بأنّ هذه المظاهر تشكّل خطراً على صحّة المواطنين وسلامتهم وبناء على ذلك، ومن أجل حمايتهم ، والحفاظ على سلامتهم جاء اصدار امر الدفاع رقم 2 ”.

جاء ذلك في تصريحات لوزير في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أحداثه.