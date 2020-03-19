العراق.. فصائل تقرر الانسحاب من الحشد الشعبي بسبب خلافات

قال مصدر عسكري عراقي، اليوم الخميس، إن 4 فصائل شيعية مسلحة قررت الانسحاب من ”الحشد الشعبي”، والالتحاق بوزارة الدفاع.

وأوضح المصدر أن مسؤولي ”فرقة العباس القتالية“، و“لواء علي الأكبر“، و“لواء أنصار المرجعية“، و“فرقة الإمام علي القتالية“، بحثوا مع وزير الدفاع نجاح الشمري انسحابهم من الحشد وانضمامهم إلى وزارة الدفاع.

وعن سبب انسحابها من ”الحشد الشعبي“ وعزمها الانضمام إلى وزارة الدفاع، كشف المتحدث باسم أحد تلك الفصائل عن ”خلافات مع إدارة الهيئة دفعتهم إلى هكذا قرار“.

وقال صلاح الموسوي، المتحدث باسم لواء أنصار المرجعية، إن ”هناك مظلومية (ظلم) وقعت على بعض فصائل الحشد الشعبي، منها على سبيل المثال لواء أنصار المرجعية 44، يوجد فيه 1400 مقاتل لم يتسلموا رواتبهم منذ 4 سنوات“.

وأضاف الموسوي: ”عند الاستفسار من هيئة الحشد الشعبي عن السبب، لا يعطون أي إجابات، بالإضافة إلى وجود مشاكل في قضية التسليح والتجهيز“، معتبرا أن ”مديريات داخل هيئة الحشد الشعبي يقودها أناس من غير اختصاص“.

ويتكون الحشد الشعبي من فصائل مسلحة (شيعية)، انخرطت في قتال ”داعش“ بعد فتوى المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني لقتال التنظيم في حزيران يونيو 2014.