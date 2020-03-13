مقتدى الصدر يعلق على القصف الأمريكي لمواقع الحشد الشعبي في العراق

علق زعيم التيار الصدري، رجل الدين الشيعي البارز في العراق مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، على القصف الأمريكي الذي استهدف عددا من مواقع الحشد الشعبي في العراق.

وقال الصدر في تغريدة له: ”في خضم هذه البلاءات العظيمة التي تصب على العالم بصورة عامة، وعلى الشعب العراقي بصورة خاصة، فإنه يجب تجنيب العراق المزيد من التوترات والصراعات والابتلاءات“.

ودعا الصدر ”إلى ضبط النفس ونشر السلام في ربوع عراقنا الحبيب وترك العنف إلى أن يأذن الله“، مؤكدا أننا ”نحن لسنا دعاة سلم مع المحتل إلا أننا نراعي الظروف المحيطة بالشعب العراقي الأبي الذي نسأل الله أن يخلصه من المحتل والفاسد على حد سواء“.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات استهدفت خمسة مواقع لتخزين الأسلحة تابعة لجماعة مسلحة مدعومة من إيران في العراق.

إلى ذلك، قالت قيادة العمليات العسكرية العراقية المشتركة، في بيان لها اليوم الجمعة، إن القصف الأمريكي أدى إلى ”مقتل ثلاثة مقاتلين وأربعة جرحى من مغاوير الفرقة التاسعة عشرة/ جيش عراقي، اثنان منهم بحالة حرجة، ومقتل اثنين وجرح اثنين من منتسبي فوج طوارئ شرطة بابل الثالث، وما زالت جثثهم تحت الأنقاض، وسقوط خمسة جرحى من مقاتلي لواء 46 التابع لهيئة ”الحشد الشعبي”، فضلا عن مقتل عامل مدني في مطار كربلاء، قيد الإنشاء، وجرح آخر، وتدمير البنى التحتية بالكامل والمعدات والأسلحة في جميع المقار التي استهدفت من قبل الطيران الأمريكي، وفق بيان رسمي.