مقتدى الصدر يتهم ترامب بنشر فيروس كورونا في العالم

اتهم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر فيروس كورونا

وقال الصدر في تغريدة عبر ”تويتر“: ”استوقفني قول ترامب: نقوم بعمل عظيم ضد فايروس كورونا.. والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا“.

وأضاف الصدر: ”يا ترامب.. أنت وأمثالك متهمون بنشر هذا المرض، ولاسيما أن أغلب من يعاني منه هم معارضون لأمريكا.. يا ترامب بالأمس تدّعي أن أمريكا قد أسقطت الإمبراطوريات العظيمة وقمعت الإرهاب، واليوم أنت تحارب فيروس لا يُرى بالعين المجردة!! ألا تخجل من نفسك“.

وتابع: ”قد ملأتم العالم حروبا واحتلالا وفقرا وصراعات، واليوم تدعي أنك المعالج.. وما انتشر هذا المرض إلا بسبب سياساتك الرعناء .. يا ترامب.. إذا كنت ملحدا وتظن بنفسك معالجا.. فنحن لا نلجأ إلا إلى الله تعالى. يا ترامب.. إن أي علاج يصدر منك ومن شركاتك الموبوءة.. فلا نرتضيه ولا نريده، فأنت لست عدو الله فحسب، بل عدو الشعوب وفيروس السلام الذي ينشر الحروب والآفات“.

وسجل العراق حتى اللحظة نحو 70 إصابة بفيروس كورونا، توفي منها 7 أشخاص.