المغرب .. إصابتان جديدتان بـ“كورونا“

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا في المغرب.

وقالت وزارة الصحة إنه ”تم تأكيد إصابة زوجة وابنة السائح الفرنسي المصاب بفيروس كورونا المستجد، والذي كانت الوزارة قد أعلنت عنه أمس الثلاثاء 10 مارس/آذار كثالث حالة مؤكدة في بلادنا“.

وأضاف البيان أن الحالتين الجديدتين كانتا تخضعان للمراقبة الطبية في العزل الصحي منذ يومين، حيث تم اتباع الخطوات المعمول بها من أجل إجراء التحليل المخبري بمعهد باستور المغرب الذي أكد إصابتهما، ليرتفع عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة إلى خمس حالات، كلها وافدة من مناطق تفشي المرض.

وأشار المصدر إلى أن المصابتين توجدان حاليا تحت الرعاية الصحية بأحد مستشفيات مدينة مراكش، حيث يتم التكفل بهما وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة، كما أن حالتهما الصحية لا تدعو إلى القلق.