مصادر: طائرة أخلت عميل إسرائيل السابق عامر فاخوري من السفارة الأمريكية في بيروت

أخلت طائرة، اليوم الخميس، عميلا لبنانيا سابقا كان يتعامل مع الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله جنوب لبنان خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، وفقا لقناة ”LBC“ اللبنانية.

وقالت القناة في منشور على حسابها في ”تويتر“ إن طائرة حطت في محيط السفارة الأمريكية في بيروت ونقلت العميل عامر فاخوري.

معلومات للـLBCI: الطائرة التي حطت صباحا في السفارة الأميركية نقلت العميل عامر فاخوري — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 19, 2020

وكانت القناة الفضائية قد أشارت إلى أن لديها معلومات تفيد بأن السفارة الأمريكية في بيروت لديها إذن مسبق باستقبال الطوافات الأمريكية وذلك منذ منتصف الثمانينيات لذلك حطت طوافة أمريكية صباحا في عوكر ثم غادرت من دون أن يعرف إذا أقلت عامر الفاخوري أم لا.

معلومات للـLBCI: السفارة الأميركية في بيروت لديها إذن مسبق بإستقبال الطوافات الأميركية وذلك منذ منتصف الثمانينيات لذلك حطت طوافة أميركية صباحاً في عوكر ثم غادرت من دون أن يعرف إذا أقلت عامر الفاخوري أم لا — LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) March 19, 2020

وأصدرت المحكمة العسكرية في لبنان، يوم الإثنين الماضي، قرارا يقضي بإطلاق سراح العميل السابق اللبناني السابق عامر الفاخوري الذي كان يعمل لصالح الجيش الإسرائيلي أثناء احتلاله جنوب لبنان خلال الثمانينات والتسعينات.

وأثارت عودة عامر الفاخوري من الولايات المتحدة حيث أقام منذ سنوات طويلة عبر مطار بيروت في شهر أيلول/سبتمبر من عام 2019، غضبا واسعا في لبنان وسط اتهامات بممارسته التعذيب داخل معتقل سابق في بلدة الخيام أثناء احتلال إسرائيل جنوب البلاد.

وقضى قرار المحكمة العسكرية، بكف التعقبات عن فاخوري، الذي يحمل أيضا الجنسية الأمريكية، من جرم تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسببه بوفاة اثنين منهم.

واعتبرت المحكمة أن الجرائم المسندة إليه ”لجهة تعذيب سجناء في العام 1998، سقطت بمرور الزمن العشري (أي مرور أكثر من 10 سنوات على وقوع الجرم المدعى به)، وقررت إطلاق سراحه فورا ما لم يكن موقوفا بقضية أخرى“.

وكان الفاخوري، القيادي السابق في ميليشيا ”جيش لبنان الجنوبي“، يلاحق في دعوى أخرى رفعها عدد من المعتقلين السابقين في سجن الخيام، بجرم اعتقالهم وحجز حريتهم وتعذيبهم، إلا أن قاضي التحقيق لم يستجوب الفاخوري بعد ولم يصدر مذكرة توقيف بحقه نظرا لوضعه الصحي بعد اكتشاف إصابته بداء السرطان خلال توقيفه.

وغادر الفاخوري لبنان عام 1998، قبل عامين من الانسحاب الإسرائيلي، وفي العام ذاته صدر حكم غيابي بحقه بالسجن لمدة 15 عاما مع الأشغال الشاقة لاتهامه بالعمالة لإسرائيل، ورجحت وسائل إعلام محلية أن تكون عودته مرتبطة بسقوط إمكانية تنفيذ هذه الأحكام بفعل مرور الزمن.