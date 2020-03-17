العراق يشكو واشنطن إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة

أعلن العراق، اليوم الثلاثاء، عن تقديم شكوى رسمية بحق الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن؛ احتجاجا على قصف أمريكي طال مواقع أمنية وعسكرية ومدنية خلف 6 قتلى.

وقال المُتحدّث باسم وزارة الخارجيّة العراقية، أحمد الصحّاف، في بيان، إن ”الوزارة بعثت شكوى برسالتين متطابقتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، بخصوص القصف الأمريكي على القوات العراقيّة“.

وأضاف الصحّاف أن ”وزارة الخارجيّة وصفت القصف الأمريكي بهذه الشكوى بأنّه عمل عدائيّ، وخرق فاضح لشروط تواجد القوات الأمريكيّة في العراق“.

وفجر الجمعة، شنت الولايات المتحدة قصفا جويا طال 5 مواقع لقوات الحشد الشعبي، وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل (جنوب)، فضلا عن مطار كربلاء الدولي قيد الإنشاء؛ ما أدى لمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني، وفق الجيش العراقي.

بينما قال ”البنتاغون“، إن الهجوم استهدف كتائب حزب الله العراقي؛ إثر اتهامها بالوقوف وراء هجوم صاروخي، الأربعاء، على قاعدة ”التاجي“ قرب بغداد؛ ما أدى إلى مقتل عنصرين من الجيش الأمريكي ومتعاقد بريطاني، وإصابة 12 آخرين.