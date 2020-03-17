الرئيس العراقي يكلف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة الجديدة

كلف الرئيس العراقي برهم صالح، يوم الثلاثاء، القيادي في ائتلاف النصرعدنان الزرفي، بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط اعتراض قوى سياسية شيعية.

وقال مصدر سياسي عراقي، لـ“إرم نيوز“، إن ”صالح كلف الزرفي رسميا بمهام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط اعتراض كل من ائتلاف دولة القانون وتحالف الفتح، بسبب قربه من الولايات المتحدة الأمريكية“.

وأضاف المصدر أنه ”أمام الزرفي، 30 يوما، من أجل تقديم كابينته الوزارية إلى البرلمان العراقي، لغرض التصويت عليها“.

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة، انهارت أمس الاثنين إثر الخلافات الواسعة بين الكتل الشيعية، بشأن الشخصية المرشحة للمنصب، فيما منحت المحكمة الاتحادية رئيس الجمهورية الحق الشرعي بتكليف شخصية أخرى بعد فشل الكتل السياسية، بتقديم شخصية مقبولة.

وعدنان الزرفي هو سياسي عراقي ومحافظ النجف السابق، أقاله مجلس المحافظة عقب دعوى رفعها إلى القضاء ضده.

وولد الزرفي عام 1966 في مدينة الكوفة بالنجف، وكان عضوا في حزب الدعوة الإسلامية، هرب من العراق إلى السعودية بعد فشل الانتفاضة الشعبية في عام 1991 التي هدفت لإسقاط نظام صدام حسين، واعتقل في السعودية واتهم بأنه جاسوس تابع لصدام لكن أطلق سراحه فيما بعد.

عاد بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003 إلى العراق وشغل منصب محافظ النجف، لكنه خسر منصبه بعد انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009 فانسحب من حزب الدعوة وأسس كيان ائتلاف الوفاء.

انضم لاحقا إلى تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، وبرز نجمه إلى الواجهة السياسية.