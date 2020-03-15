عزل مخيمات ”اللجوء السوري“ في الأردن بسبب كورونا

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قررت وزارة الداخلية الأردنية، الأحد، عزل مخيمات اللجوء السوري بالبلاد؛ في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ”بترا“ على لسان مصدر في وزارة الداخلية، قوله إن الوزارة اتخذت منذ فترة بالتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية المعنية، جميع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الصحية اللازمة للاجئين السوريين داخل المخيمات. وأضاف المصدر،…