كورونا.. موريتانيا توقف استقبال الرحلات الجوية بدءا من الثلاثاء

أعلن وزير الصحة الموريتاني محمد نذير حامد، الأحد، أن بلاده قررت وقف استقبال كافة الرحلات الجوية التجارية، بدءا من الثلاثاء، ضمن إجراءات للوقاية من فيروس كورونا.

وأضاف حامد، في تصريح نقلته الوكالة الموريتانية للأنباء، أن كافة القادمين إلى موريتانيا (قبل الحظر) سيتم وضعهم تحت الحجر الصحي، لمدة 14 يوما، للتأكد من خلوهم من الفيروس.

وتابع أن الحكومة قررت حظر التجمعات غير الضرورية، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بهذا الحظر.

وتوعد الوزير بإجراءات عقابية ضد من ينشرون ”أخبارًا كاذبة تزعزع أمن المواطن، وتعرقل جهود الحكومة في مجال مواجهة الفيروس“.

وأعلنت وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل أول إصابة بالفيروس، لأسترالي وصل موريتانيا قادمًا من إسبانيا.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولًا عديدة على إغلاق حدودها، ووقف الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.

وحتى الأحد، أصاب الفيروس ما يزيد على 168 ألفا في 157 دولة وإقليما، توفي منهم أكثر من 6 آلاف، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا.