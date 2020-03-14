سفير فلسطين في روسيا لـ“إرم نيوز“: من المبكر استضافة موسكو مؤتمرا للمصالحة الفلسطينية

استبعد سفير فلسطين لدى روسيا الاتّحاديّة، عبد الحفيظ نوفل، تنظيم موسكو مؤتمرا عاما للمصالحة الوطنية الفلسطينية في الفترة القليلة القادمة، لافتًا في الوقت ذاته إلى مساعيها للعب دور أكبر في عملية السلام.

وقال السفير نوفل في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”من المبكّر الحديث عن قرب تنظيم موسكو مؤتمرا عاما للمصالحة، تشارك فيه الفصائل كافّة“.

وكانت وسائل إعلام عربية نقلت خلال اليومين الماضيين عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، قولها: إن ”موسكو تخطط لتنظيم مؤتمر عام للمصالحة الوطنية الفلسطينية“.

واستضافت روسيا منذ نهاية فبراير/ شباط الماضي، حتى 11 مارس/ آذار الجاري، وفودا من فتح، وحماس، وحركة المبادرة الوطنية، والجهاد الإسلامي.

وأوضح السفير الفلسطيني أن روسيا تحاول من خلال تلك اللقاءات أن ”تلعب دورًا أكبر في عملية السلام“، كونها ”تعتقد أن الملف الفلسطيني الإسرائيلي الأكثر تعقيدًا في المنطقة والعالم، حلّه يكون من خلال اللجنة الرباعية الدولية (تضم الأمم المتحدة والاتّحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وروسيا)، وتنظيم مؤتمر دولي يناقش عملية السلام“.

وأشار سفير فلسطين لدى روسيا إلى أن هناك رغبة لدى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والقيادة الرسميّة الفلسطينية، والفصائل السياسية كافّة، أن تلعب موسكو دورًا داعمًا لعملية السلام، خصوصًا أمام الدعم والانحياز الأمريكي لإسرائيل.

وكان الرئيس محمود عباس قد طرح في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي، في 11 فبراير /شباط الماضي، مبادرة مضادة لخطة السلام الأمريكية (صفقة القرن)، المعلنة في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتتضمن المبادرة ”الدعوة إلى إنشاء آلية دولية بمشاركة الرباعية الدولية ومجلس الأمن الدولي، لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام؛ لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، ورفض قبول الولايات المتحدة وسيطًا وحيدًا لهذه العملية“.