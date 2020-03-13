بغداد تستدعي السفير الأمريكي وتسلمه مذكرة احتجاج

استدعت الخارجية العراقية السفير الأمريكي ببلادها، ماتيو تويلر، وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية قصف أمريكي استهدف مواقع للجيش والشرطة و“الحشد الشعبي“ جنوبي البلاد، فجر الجمعة.

وقالت الخارجية العراقية في بيان صدر الجمعة، إنه ”تم استدعاء السفير الأمريكي ماتيو تويلر، من قبل وكيل الوزارة عبد الكريم هاشم مصطفى، الجمعة، حيث تم إبلاغة بما تقدم وتسليمه مُذكّرة احتجاج“.

وأوضح البيان، أنه ”تم إبلاغ السفير الأمريكي بأن الحكومة العراقية سترفع شكوى إلى مجلس الأمن وأخرى إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وسنُوصِل شكوانا إلى كلّ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة“.

وأضاف أن ”مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سيسلم رسالتين مُتطابقتين إلى الأمين العامّ (للمنظمة الدولية)، ومجلس الأمن الدولي“.

وفجر الجمعة، أعلن الجيش العراقي شن واشنطن قصفا جويا طال 5 مقار تابعة للحشد الشعبي وقوات الجيش والشرطة في محافظة بابل، فضلاً عن مطار كربلاء الدولي (قيد الإنشاء) جنوبي البلاد، ما أدى لمقتل 3 عسكريين وشرطيين اثنين ومدني.