مدير المخابرات المصرية في السودان بعد ساعات من محاولة اغتيال حمدوك

حلّ مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، اليوم الإثنين، في السودان حاملا رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.

وتأتي زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل بعد ساعات من محاولة اغتيال تعرض لها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.

وبعد لقائه الفريق أول عبدالفتاح البرهان التقى عباس كامل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو.

وبحسب الفريق أول جمال عبد المجيد، مدير جهاز المخابرات العامة السوداني، أكدت الرسالة التي حملها اللواء عباس كامل ”وقوف مصر وتضامنها مع الحكومة الانتقالية في مواجهة المحاولة الإرهابية التي تعرض لها رئيس الوزراء السوداني اليوم، ودعمها لاستقرار السودان“.

وقال عبد المجيد: إن لقاء مدير المخابرات المصري مع رئيس مجلس السيادة ونائبه الأول ”ناقش عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وضرورة التنسيق في المحافل الإقليمية والدولية“.