السيسي وبوتين يبحثان تطورات الملف الليبي والوضع في الخليج

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، آخر تطورات القضية الليبية، ومستجدات الأوضاع في منطقة الخليج في ضوء التطورات الأخيرة.

وأكد الرئيسان، وفق السفير بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية ”أهمية التهدئة في منطقة الخليج وعدم التصعيد حفاظًا على أمن وسلامة المنطقة“.

وجدد السيسي التأكيد على“موقف مصر الثابت تجاه ضرورة وضع حد لحجم التدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي والتي تلقي بتداعياتها السلبية على مجمل القضية“، فيما أكد بوتين ”سعي روسيا إلى تحقيق الحل السياسي المكتمل في ليبيا“.

وأشار راضي إلى أن الطرفين ”اتفقا في هذا السياق على تكثيف الجهود المشتركة للتركيز على تسوية الأزمة من خلال إطار شامل يتضمن جميع عناصر القضية على نحو يدعم جهود مكافحة الإرهاب والجماعات المتطرفة، ويلبي طموحات الشعب الليبي ويفعل إرادته“.