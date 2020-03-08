الجزائر تلغي جميع المؤتمرات الدولية بسبب فيروس كورونا

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس عبدالمجيد تبون، أمر بإلغاء جميع المؤتمرات الدولية خشية من نقل عدوى فيروس كورونا.

وقرر مجلس الوزراء المنعقد برئاسة تبون، اليوم، تأجيل صالون الجزائر الدولي للبيئة والطاقة المتجددة، بسبب مخاوف جادة من انتشار وباء كورونا.

وبذلك ألغت وزارة البيئة كل الاستعدادات المخصصة لذلك، والتي كانت مقررة يوم غد الاثنين، بالعاصمة الجزائرية.

وكانت السلطات الجزائرية قد اعلنت الاتفاق مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، على تأجيل القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر خلال دورة العام 2020، بشهر أو شهرين، بحسب الظروف.