الجزائر.. اعتقال رجل أعمال مقرّب من المرشح الرئاسي عبد المجيد تبون

اعتقل الأمن الجزائري، اليوم الأربعاء، رجل الأعمال والنائب البرلماني عمر عليلات، للاشتباه في تورطه بقضايا فساد تمتد فصولها إلى تعاملات مشكوك فيها مع شركات إسبانية.

ورغم أن القضية لم يعلن عنها بشكل رسمي، إلا أن تطرق وسائل إعلام محلية دون نفي من السلطات، أربك الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد المجيد تبون، على اعتبار أن المعني من رجال الأعمال هم المتعاطفون مع ترشحه لرئاسة الجزائر.

وأشارت صحيفة ”البلاد“ المحلية؛ إلى أن ”عليلات“ متهم أساسًا بتلقي رشاوى مقابل تدخله لتسهيل أعمال شركة ”فولتار لاسين“ في الجزائر، وذلك نقلًا عن صحف إسبانية.

وفي سياق متصل، جرى توقيف المستشار السابق لرئاسة الجمهورية “زين حشيشي” بتهم فساد، ويجري التحقيق معه داخل مصالح الدرك الوطني بولاية الجزائر العاصمة.