أهالي الرهائن الإسرائيليين يبدؤون اعتصاما أمام منزل نتنياهو

بدأ أهالي الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة، الأحد، اعتصاما أمام مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في مدينة القدس، للمطالبة بالإفراج الفوري عن أبنائهم.

وقالت قناة 12 العبرية (خاصة) إنّ العشرات من أهالي المحتجزين بغزة، بدؤوا اعتصاما مفتوحا أمام مقر إقامة نتنياهو في "شارع غزة" بالقدس الغربية، للضغط على الحكومة بعقد صفقة تبادل تؤدي للإفراج الفوري عن أبنائهم.

ورفع الأهالي لافتات ورددوا شعارات تطالب بالإفراج عن الرهائن المحتجزين، وتتهم حكومة نتنياهو بعدم بذل جهودا كبيرة للإفراج عنهم.

وحسب إعلام عبري، أسفرت الهدنة المؤقتة عن إطلاق سراح 105 مدنيين من المحتجزين لدى "حماس" بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد.

وذكرت مؤسسات الأسرى الفلسطينيين أن إسرائيل أطلقت بموجب الهدنة المؤقتة سراح 240 أسيرا فلسطينيا من سجونها" و71 أسيرة و169 طفلا.

وتقدر إسرائيل وجود حوالي "136 رهينة ما زالوا محتجزين في قطاع غزة"، وفق تقارير إعلامية متطابقة، وتصريحات مسؤولين إسرائيليين.