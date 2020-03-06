بغداد.. معتصمو ساحة التحرير يطالبون ”الضباط الوطنيين“ بحمايتهم

طالب معتصمو ساحة التحرير، وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الجمعة، وزارة الدفاع بالتدخل لحمايتهم من عمليات الاختطاف والقمع.

وذكر بيان صدر عن المعتصمين: ”إننا ندعو الضباط الوطنيين في وزارة الدفاع للتدخل المباشر في حماية المتظاهرين والساحات، بعدما توالت حالات الاختطاف والقمع، دون أن يكون لوزارة الداخلية، وهي المعني بحفظ الأمن الداخلي، أي دور في حماية ساحات الاعتصام“.

وأضاف البيان أن ”الكتل السياسية مستمرة بخوض صراع تحاصص الدولة، وتقاسم ثرواتها، متجاهلة مطالب الشعب بتصحيح مسار العملية السياسية، بإنهاء عرف المحاصصة الطائفية وتوافقات قوى السلطة التي تخدم مصالحها الضيقة على حساب مصلحة البلاد، وهذا ما جسدته ثورة أكتوبر عبر مطالبها، ونضال شبابها السلمي“.

وبشأن الحراك السياسي الدائر حول اختيار رئيس جديد للحكومة، ذكر المعتصمون: ”نؤكد وقوفنا بالضد من أية محاولة لإعادة طرح أسماء قد رفضتها ساحات الاعتصام من قبل لتسلم منصب رئاسة الوزراء، ولهذا فإن الثورة ليست بوارد تقديم حل أو طرح أسماء من أجل إخراج السلطة من مأزقها، وهي متمسكة بالشروط التي رفعتها الساحات كخطوة أولى نحو الحل“.

وأكد البيان أن ”المرحلة المقبلة تتطلب وجود رئيس وزراء يتعهد بتنفيذ ما حددته الثورة من قبل، بالتهيئة لانتخابات مبكرة يكون أقصى موعد لها نهاية العام الجاري، لفرض الأمن وحصر السلاح بيد الدولة، وتقديم قتلة المتظاهرين للعدالة؛ لينالوا جزاءهم العادل“.

ويشهد العراق تظاهرات احتجاجية واعتصامات في العاصمة بغداد وعدد من المحافظات منذ الشهر الماضي؛ للمطالبة بإصلاح الأوضاع السياسية والاقتصادية، وإبعاد النفوذ الإيراني عن البلاد، فضلا عن تغيير الطبقة السياسية الحاكمة، عبر انتخابات مبكرة، وقانون جديد للاقتراع يضمن التمثيل العادل.