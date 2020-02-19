مقتل متظاهر برصاص الأمن وسط بغداد

قتل متظاهر في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء، برصاص قوات الأمن في ساحة الخلاني.

وقال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق، علي البياتي: ”فهد محمود الخزاعي من أهالي الشامية في الديوانية، منتسب في الجيش العراقي، وشارك مع الحشد الشعبي ضد داعش، استشهد في بغداد، بساحة الخلاني“.

وأوضح الحقوقي، في بيان، أن ”الخزاعي استشهد بالرصاص الحي في أثناء مشاركته بالتظاهرات خلال إجازته“.

وقال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، إن ”الحكومة العراقية لا تزال تمارس الأعمال الإجرامية، رغم الدعوات الدولية والحقوقية بإيقاف جرائم قتل وقمع المتظاهرين“.

وطالب خشان، في تصريح لـ“إرم نيوز“، بـ“محاكمة فورية وسريعة للحكومة العراقية الحالية، والقادة الأمنيين المسؤولين على ملف التظاهرات“، بتهمة قتل وقمع المتظاهرين.

ودعت السفارة الأمريكية لدى بغداد، في وقت سابق اليوم الأربعاء، الحكومة العراقية إلى ”وضع حد للممارسات الإجرامية“ المرتكبة بحق المتظاهرين السلميين في البلاد.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.