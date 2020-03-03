بشار الأسد يحدّد موعد انتخابات البرلمان السوري

حدّد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، موعدا لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في الـ13 من نيسان/أبريل المقبل، في استحقاق يأتي بعد تمكن قواته من استعادة السيطرة على مناطق واسعة في البلاد التي تمزقها الحرب منذ 9 سنوات.

وأصدر الأسد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“، مرسوما يقضي ”بتحديد يوم الإثنين الموافق في 13 نيسان/أبريل 2020 موعدا لانتخاب أعضاء مجلس الشعب“، محددا عدد المقاعد المخصصة للمحافظات الـ14 في البلاد.

ويضمّ مجلس الشعب 250 مقعدا تتوزع مناصفة تقريبا بين قطاعي العمال والفلاحين (127 مقعدا) من جهة وباقي فئات الشعب (123) من جهة ثانية.

والانتخابات المرتقبة، هي الثالثة منذ اندلاع النزاع في منتصف شهر آذار/مارس من العام 2011، وبموجب الدستور، تُعدّ الحكومة بحكم المستقيلة عند انتخاب مجلس شعب جديد، وتستمر في تسيير الأعمال ريثما يصدر مرسوم بتسمية الحكومة الجديدة.

وجرت آخر انتخابات تشريعية العام 2016، تنافس فيها نحو 3500 مرشح وفاز حزب البعث الحاكم وحلفاؤه بغالبية المقاعد.

وفي انتخابات العام 2012، الأولى بعد اندلاع النزاع، فُتح باب الترشح لأول مرة أمام مرشحين من أحزاب خارج حزب البعث، في ما اعتبر محاولة من السلطات لاحتواء الحركة الاحتجاجية ضدها، التي سرعان ما تحوّلت نزاعا داميا تعددت أطرافه، وأسفر عن مقتل أكثر من 380 ألف شخص وتهجير الملايين وتدمير هائل في البنى التحتية.

وتأتي الانتخابات بعدما باتت القوات الحكومية تسيطر على أكثر من 70% من مساحة البلاد، حيث حققت تقدما كبيرا على جبهات عدة ضد الفصائل المعارضة من جهة، وتنظيم ”داعش“ من جهة ثانية، بفضل التدخل العسكري الروسي منذ العام 2015.

وتنشر دمشق منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي، قواتها في مناطق سيطرة المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد، بناء على طلب كردي أعقب هجوما واسعا شنّته أنقرة في المنطقة، وسيطرت بموجبه على شريط حدودي واسع بعمق 30 كيلومترا.