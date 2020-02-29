 أبو الغيط يرجح تأجيل موعد القمة العربية في الجزائر

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، إنه لم يتحدد بعد موعد عقد القمة العربية الـ32، موضحا أنه ”قد يتم تأجيل القمة المقرر عقدها في الجزائر لشهر أو شهرين“.

وأشار أبوالغيط، خلال مؤتمر صحفي في الجزائر العاصمة مع وزير الخارجية صبري بوقادوم، إلى أن ”العالم العربي بحاجة إلى لم الشمل، والوصول إلى تسويات سياسية“، معربا عن أمله في عقد القمة العربية قبل نهاية العام الجاري.

وسيبحث أبو الغيط، في وقت لاحق، مع الرئيس عبد المجيد تبون، ”الترتيبات المتعلقة بالقمة العربية المرتقب عقدها في الجزائر“.

وتدفع الجزائر إلى إعادة عضوية سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعدما أكد وزير خارجيتها صبري بوقادوم، في وقت سابق، أن ”غياب سوريا تسبب بضرر كبير للجامعة والعرب“.

وقال مصدر برئاسة الجمهورية لـ“إرم نيوز“ إن الرئيس عبد المجيد تبون ”يولي عناية خاصة للملف السوري، وسيدعو القادة العرب إلى القبول بإدماج عضوية دمشق“.

وتابع المصدر أن الرئيس الجزائري ”لمس قبولا عربيا إزاء مقترح إعادة عضوية سوريا“.