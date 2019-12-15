أبو الغيط أمام السيسي: القضية الفلسطينية ضاعت والعالم سيدفع الثمن (فيديو)

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام للجامعة العربية، إن القضية الفلسطينية ضاعت وسط كل المشاكل التي تواجه العالم، مؤكدًا أن المجتمع الدولي والعالم بأسره سيدفع الثمن غاليًا نتيجة تناسي هذه القضية.

وأضاف في كلمته خلال جلسة ”التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين“، ضمن فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الوضع الدولي معقد وبه مشكلات عدة تنذر بعواقب وخيمة.

وأوضح أن من المشاكل التي تواجه العالم الآن هي عودة المواجهة بين القوى الكبيرة وخاصة في شرق آسيا، مشيرًا إلى أن المشهد الحالي يهدد بتطورات على المستوى الدولي، ومنها المواجهة التجارية بين أمريكا والصين التي تهدد فكرة العولمة والتجارة الحرة.

وبين أن هناك محورًا مهمًّا متعلقًا بالمناخ، والفشل في تنظيم عمليات الانبعاثات المناخية، وهو ما سيضر بالكوكب ككل، وبالتالي سيؤدي إلى ”تأثيرات اقتصادية مخيفة“، ونتيجة لذلك سوف تنطلق فكرة الإرهاب في الإقليم الذي يشهد تلك التأثيرات، مثلما يحدث في الساحل بغرب أفريقيا إذ إنها جاءت أساسًا نتيجة الجفاف في بعض المناطق، وهو ما سيزيد من حدة الهجرات غير الشرعية إلى الدول الأوربية؛ ما يهز الاستقرار، والأمن والسلم الدوليين.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من الـ14 حتى الـ 17 من كانون الأول/ديسمبر الحالي، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.