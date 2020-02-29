المرصد السوري: 10 قتلى من حزب الله بمعارك سراقب في إدلب

قتل ما لا يقل عن 10 عناصر من حزب الله اللبناني، بينهم قياديون، خلال المعارك والاشتباكات في مدينة سراقب السورية ومحيطها، حسب توثيق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، اليوم السبت، إنه رصد حشودا عسكرية لقوات حزب الله اللبناني في محيط سراقب وريف حلب الجنوبي.

على صعيد متصل، تتواصل المعارك في محيط سراقب وسط قصف مدفعي تركي، وقصف من طائرات ”الضامن“ الروسي، حيث استهدفت سرمين وقميناس في محيط سراقب.

وبذلك، يرتفع عدد الغارات إلى 114، استهدفت مدينة سراقب ومحيطها والترنبة ومناطق في جبل الزاوية وغرب إدلب.

كما ارتفع عدد الغارات من طائرات الجيش السوري إلى 12، استهدفت سراقب وسرمين بريف إدلب.