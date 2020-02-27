المعارضة السورية تعلن استعادة سراقب الاستراتيجية

قال مقاتلون من المعارضة السورية اليوم الخميس إن المعارضة المدعومة من تركيا انتزعت السيطرة على مدينة سراقب الاستراتيجية، في أول انتكاسة كبيرة للجيش السوري في إطار هجوم حقق مكاسب كبيرة بدعم من روسيا.

وخسرت المعارضة قبل ثلاثة أسابيع المدينة التي تقع بشمال غرب البلاد بعد تقدم الجيش السوري في مسعاه لاستعادة آخر منطقة كبيرة تحت سيطرة المعارضة.

ونزح قرابة مليون سوري بسبب القتال في الآونة الأخيرة.

وأعلن ناجي مصطفى المتحدث باسم الجبهة الوطنية للتحرير، وهي تحالف لفصائل مسلحة تدعمها تركيا، في بيان ”تحرير مدينة سراقب الاستراتيجية بالكامل من عصابات الأسد“ في إشارة إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكدت مصادر أخرى بالمعارضة هذا التقدم.

ورغم إعلان الفصائل المعارضة، نقلت وكالات روسية عن مصدر عسكري روسي نفيه مزاعم استعادة مدينة سراقب الاستراتيجية، وقوله إن قوات الحكومة السورية نجحت في صد هجوم المعارضة.

وأرسلت أنقرة آلاف الجنود وشاحنات محملة بالمعدات إلى شمال غرب سوريا دعما لمقاتلي المعارضة وتعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بطرد قوات الأسد.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت بعد سيطرتها على المدينة إعادة فتح الطريق السريع (إم5) وهو شريان رئيسي يربط شمال سوريا بجنوبها ويصل بين العاصمة دمشق وحلب ثاني أكبر مدينة سورية.

ونقلت وكالة رويترز اليوم الخميس عن المرصد السوري لحقوق الإنسان قوله إن قوات الحكومة السورية بسطت سيطرتها الكاملة على جنوب محافظة إدلب بعد أن حققت تقدما جديدا أمام مقاتلي المعارضة.

وأضاف المرصد أن القوات الحكومة سيطرت على حوالي 60 بلدة وقرية في المنطقة الجنوبية من إدلب ومحافظة حماة المجاورة في الأيام الثلاثة الماضية.