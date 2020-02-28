صحيفة: إيران رفضت دعوة قطر لحضور توقيع اتفاق بين أمريكا وطالبان

نقلت صحيفة ”اعتماد“ الإصلاحية الإيرانية، إن الحكومة الإيرانية رفضت دعوات عديدة وجهتها لها الخارجية القطرية للمشاركة في مراسم توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، لإنهاء الحرب في أفغانستان.

وقالت المصادر الإيرانية التي وصفتها الصحيفة بالمطلعة في عددها اليوم السبت، إن ”موقف إيران هو ضرورة التفاوض والاتفاق بين الأطراف الأفغانية دون مشاركة الولايات المتحدة“، مضيفة إن ”اتفاق السلام الذي سيوقع بين واشنطن وطالبان غامضاً“.

وأوضحت المصادر الإيرانية إن ”الموقف الإيراني المبدئي من مفاوضات طالبان لا يزال قوياً وهو التفاوض مع الحكومة الأفغانية“، مشيرة إلى أن ”الولايات المتحدة أبقت نص الاتفاق النهائي مع طالبان مخفياً حتى عن الرئيس الأفغاني، ولا يعرف جيران أفغانستان ما هو فحوى هذا الاتفاق، وبالتالي إيران لن تشارك في توقيع الاتفاق“.

ومن المقرر أن تحتضن الدوحة مراسم توقيع الاتفاق بين واشنطن وحركة طالبان الأفغانية لإنهاء الحرب في أفغانستان، وذلك بعد انتهاء تهدئة لمدة سبعة أيام، وسط تفاءل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي بأن الاتفاق قد يؤدي لمصالحة داخلية.

وقالت تقارير صحافية إنه من المقرر أن يشارك عدد من ممثلي 30 دولة في مراسم توقيع هذا الاتفاق.