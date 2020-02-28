بومبيو يحذر إيران من القيام بدور ”تخريبي“ في أفغانستان‎

حذر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران، يوم الجمعة، من القيام بأي محاولة لحرف مسار الاتفاق التاريخي المتوقع التوصل إليه مع حركة طالبان.

وقال بومبيو إنّ طالبان تحترم هدنة الأسبوع الواحد ”لخفض التصعيد“، فيما من المرتقب التوقيع في الدوحة يوم السبت على اتفاق من شأنه أن يفتح الطريق أمام انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب: ”درجت العادة على انخراط إيران بنشاطات في أفغانستان من أجل دور تخريبي“.

وأضاف: ”نراقب عن كثب ما إذا كانت الجمهورية الإسلامية في إيران تتخذ إجراءات ملموسة تقوّض مساعينا للسلام والمصالحة“.

ووفقاً له، فإنّ إيران قد تشكّل خطراً متزايداً على القوات الأمريكية التي يتوجب أن ينخفض عديدها تدريجياً بعد التوقيع على اتفاق الدوحة.

وتتشارك إيران بحدود تزيد على 900 كلم مع أفغانستان.

وفي السياق، أعلن الرئيس الأمريكي اليوم أن وزير الخارجية مايك بومبيو سيشهد توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وطالبان بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، بحسب رويترز.

ومن المنتظر توقيع الاتفاق في الدوحة غدا السبت.

ودعا ترامب في بيان حركة طالبان والحكومة الأفغانية ”لاغتنام هذه الفرصة من أجل السلام“ قائلا إذا أوفوا بالتزاماتهم ”سيكون لدينا سبيل قوي للمضي قدما لإنهاء الحرب في أفغانستان وإعادة جنودنا إلى أرض الوطن“.