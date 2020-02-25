إثيوبيا تريد توقيع اتفاق ”سد النهضة“ بعد انتخاباتها الرئاسية

قال مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي هيلا مريام دسالين، اليوم الثلاثاء، إن مفاوضات سد النهضة بين بلاده ومصر والسودان قطعت شوطاً كبيراً خلال السنوات الخمس الماضية، وإن رئيس الوزراء آبي أحمد يرغب في توقيع اتفاق ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في مايو/ أيار المقبل.

وجاءت تصريحات دسالين خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم، اليوم الثلاثاء.

وبعدما تحدث عن دور السودان لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض، أشار دسالين إلى أن رئيس الوزراء الإثيوبي يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية التي تُجرى في مايو/ أيار المقبل.

ونقل دسالين رسالة من رئيس الوزراء إلى البرهان تتعلق بالمحادثات المزمع عقدها يومي 27 و28 من فبراير/ شباط في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأفاد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، أمس الإثنين، بأن الدول الثلاث ”السودان، إثيوبيا، مصر“ تسلمت مسودة اتفاق من وزارة الخزانة الأمريكية حول كيفية ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي؛ لدراستها قبل اجتماع يوم 28 المقبل في واشنطن.

وتهدف المفاوضات إلى ”التوصل لاتفاق مرضٍ وتفاهم مشترك بين جميع الأطراف، حول البنود والنقاط العالقة بإدارة السد وسنوات التخزين والملء وأساليب تشغيل وإدارة بحيرة السد“.