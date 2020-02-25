حماس تعلق على أنباء لقاء خالد مشعل مع رئيس ”الموساد“ في الدوحة

نفت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، عقد لقاء جمع بين رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل مع رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي يوسي كوهين في العاصمة القطرية الدوحة.

وكانت وسائل إعلام عبرية، زعمت مؤخرًا أن مساعي بذلها رئيس جهاز ”الموساد“ الإسرائيلي يوسي كوهين، لعقد لقاء مع رئيس المكتب السياسي السابق لحماس خالد مشعل، ومسؤولين آخرين بالحركة يقيمون في قطر، خلال زيارة كوهين للدوحة الشهر الجاري، وهو الأمر الذي نفته حماس.

وقالت الحركة في بيان:“نستهجن ما ادعاه بعض وسائل الإعلام من عقد لقاءات مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) أو أي من قادته“.

وأضاف بيان الحركة:“ننفي هذه الادعاءات جملة وتفصيلًا، وهي روايات باطلة لا أساس لها من الصحة تستهدف تشويه الحركة ومواقفها ورموزها“.

وشددت حماس على موقفها ”الواضح والثابت برفض عقد أي لقاءات مع العدو الصهيوني، وأنها ضد أي علاقة مع الكيان باعتباره كيانًا مغتصبًا وغير شرعي، وتجرم التطبيع معه من أي طرف أو جهة مهما كانت“.