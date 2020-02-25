العاهل الأردني ينهي الجدل بشأن موعد الانتخابات البرلمانية

أنهى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، تكهنات سادت الأوساط السياسية والنيابية باحتمال التمديد لمجلس النواب لسنة قادمة بسبب الظروف الإقليمية والعربية الصعبة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية ”بترا“، عن عبدالله الثاني، قوله إننا ”مقبلون على استحقاق دستوري يتمثل بإجراء انتخابات نيابية صيف هذا العام“. مشددا على ”ضرورة تحفيز الجميع وخصوصا الشباب للمشاركة في العملية السياسية“.

جاء ذلك خلال اجتماع العاهل الأردني مع رؤساء السلطات التنفيذية والتشريعية ونائب رئيس المجلس القضائي، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبالتزامن مع اقتراب انتهاء الدورة الرابعة والأخيرة لمجلس النواب الحالي سرت تكهنات وتحليلات في ما يعرف بـ“الصالونات السياسية“ باحتمالية التمديد لسنة أخرى لمجلس النواب من قبل العاهل الأردني الذي يمتلك صلاحية دستورية للتمديد للمجلس الحالي.

يشار إلى أن الحياة البرلمانية في الأردن لم تشهد تمديدا إلا مرة واحدة بعد نكسة حزيران 1967، بينما تعرضت مجالس نيابية عديدة للحل المبكر.