رحيل الكاتبة والإعلامية الأردنية الفلسطينية عايدة النجار عن 81 عاما‎

نعت رابطة الكتاب الأردنيين الكاتبة والإعلامية الفلسطينية الأردنية عايدة النجار، التي توفيت اليوم الأربعاء عن 81 عامًا.

وكتبت ابنة شقيقها الأديبة تغريد النجار بصفحتها على فيسبوك: ”وداعا عمتي الحبيبة عايدة.. كم سأفتقدك“.

وقالت تغريد إن الجنازة ستكون بعد ظهر يوم الخميس من جامع مقبرة سحاب، فيما يقام العزاء في مساء ذات اليوم بمقر جمعية لفتا العربية للعمل الخيري بالعاصمة عمان.

ولدت عايدة في قرية لفتا بالقدس في ديسمبر/ كانون الأول عام 1938، وغادرتها مع أسرتها إلى الأردن عام 1948، ونالت شهادتها الجامعية من القاهرة في علم الاجتماع عام 1960.

حصلت على ماجستير في الصحافة والتنمية من جامعة كانساس بالولايات المتحدة، ثم دكتوراه في وسائل الاتصال الجماهيري من جامعة سيراكيوز في نيويورك.

عملت مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، كما ساهمت في تأسيس قسم الأبحاث بوكالة الأنباء الكويتية. وفي الأردن، عملت بمجال التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي في وزارات الإعلام والخارجية والتنمية الاجتماعية.

كانت تكتب المقالات في بعض الصحف العربية، وأصدرت العديد من الكتب، منها (القدس والبنت الشلبية)، و(لفتا يا أصيلة.. خريفية قرية)، و(عزوز يغني للحب: قصص فلسطينية من ألف قصة وقصة)، و(عَمّان بين الغزل والعمل)، و(بنات عَمّان أيام زمان)، و(صحافة فلسطين والحركة الوطنية في نصف قرن).