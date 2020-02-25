 قرقاش ينعى مبارك: فقدنا رجل دولة صاحب مواقف تاريخية – إرم نيوز‬‎

قرقاش ينعى مبارك: فقدنا رجل دولة صاحب مواقف تاريخية

قرقاش ينعى مبارك: فقدنا رجل دولة صاحب مواقف تاريخية

المصدر: فريق التحرير

نعى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي الثلاثاء، قائلا إنه بوفاته ”فقد العالم العربي اليوم رجل دولة، صاحب مواقف وطنية وتاريخية كبيرة“.

وقال قرقاش في تغريدة على ”تويتر“، إن ”الرئيس حسني مبارك تميز بالحكمة والشجاعة. ودوره في معركة تحرير دولة الكويت وأزمات عديدة طالت الوطن العربي، يحفظه التاريخ. عزاؤنا لأسرة الرئيس الراحل وللشعب المصري الشقيق“.

وغيب الموت الثلاثاء، الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن عمر ناهز الـ 91 عاما، بعد معاناة طويلة مع المرض، رقد في أواخرها بمستشفى الجلاء العسكري.

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