أنباء عن تهدئة بقطاع غزة دخلت حيز التنفيذ

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تواردت أنباء بوقت متأخر من مساء الإثنين، عن دخول تهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ.