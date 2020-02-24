 أنباء عن تهدئة بقطاع غزة دخلت حيز التنفيذ – إرم نيوز‬‎

أنباء عن تهدئة بقطاع غزة دخلت حيز التنفيذ

أنباء عن تهدئة بقطاع غزة دخلت حيز التنفيذ

المصدر: فريق التحرير

تواردت أنباء بوقت متأخر من مساء الإثنين، عن دخول تهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة حيز التنفيذ.

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