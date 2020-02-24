رئيس حزب إسرائيلي يدعو إلى قتل 50 فلسطينيا مقابل كل صاروخ‎

دعا رئيس حزب إسرائيلي، مساء يوم الاثنين، إلى قتل 50 فلسطينيا، مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه من قطاع غزة تجاه إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدة لـ“إيتمار بن غافير“، رئيس حزب ”عوتسما يهوديت“ (يمين) على حسابه بموقع تويتر.

وقال بن غافير ”يتعين على حكومة إسرائيل أن تسمح للجيش بحرية العمل، يجب أن يُقتل 50 إرهابيا مقابل كل صاروخ يتم إطلاقه، أي رد آخر هو تخلٍ عن (مستوطنات) الجنوب“.

وفي وقت سابق مساء يوم الاثنين، قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواصلة القصف على قطاع غزة.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه شنّ هجمات ضد مواقع تابعة لحركة ”الجهاد الإسلامي“ بقطاع غزة، بحسب القناة (13) الإسرائيلية.

وقال المتحدث باسم الجيش إن مقاتلات حربية إسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا تابعا لحركة الجهاد في خان يونس جنوب القطاع يستخدم للتدريب وتخزين الأسلحة، وكذلك موقعا للحركة في مخيم البريج وسط القطاع.

فيما أفاد الجيش في بيان على حسابه بموقع تويتر إن مقاتلاته قصف موقعا تستخدمه حركة الجهاد في إطلاق الصواريخ شمال القطاع.

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء الاثنين، بتجدد إطلاق الصواريخ من قطاع غزة تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية القريبة، ومن بينها نتيفوت وعسقلان، وسديروت.

وقالت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“، إن الصواريخ التي تستهدف مستوطنات ما يسمى ”غلاف غزة“ لم تتوقف منذ الساعة 15:7 بالتوقيت المحلي (13:07 ت.غ).

وأضافت أن صافرات الإنذار عادت لتدوي في عسقلان ومستوطنة نتيفوت واللتين تم إلغاء الدراسة فيهما يوم الاثنين.

وأوضحت أن رجلا (55 عاما) أصيب جرّاء سقوطه على الأرض، عندما كان يركض إلى الملاجئ المحصنة خلال دوي صافرات الإنذار في عسقلان، وتم نقله للمستشفى.

من جانبها، ذكرت القناة (13) أن منظومة القبة الحديدية اعترضت مساء يوم الاثنين صاروخين فوق كيبوتس نيريم شرق القطاع.

فيما ذكرت قناة ”كان“ الرسمية أن 17 صاروخا تم إطلاقها من قطاع غزة تجاه المستوطنات والبلدات الاسرائيلية، الاثنين، ليصل إجمالي الصواريخ المطلقة تجاه إسرائيل منذ الأحد إلى نحو 50.