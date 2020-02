لركلها ضابطا.. محكمة عسكرية تستدعي اللبنانية ملك علوية (فيديو)

استدعت المحكمة العسكرية في لبنان، يوم الأربعاء، متظاهرة على خلفية ركلها ضابطاً في 17 تشرين الأول/أكتوبر حين بدأ الحراك الشعبي ضد الطبقة السياسية، على أن تحاكم لاحقاً، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وفي أول يوم من تلك الاحتجاجات، انتشرت صور الناشطة ملك علوية وهي تركل رجل أمن من مرافقي أحد الوزراء في ذلك الحين، وتحولت صورتها إلى أيقونة للحراك في أسابيعه الأولى.

Remember the iconic woman who kicked MP Akram Chehayeb's bodyguard on October 17 in #Beirut?

Her husband said on FB she was summoned to military court over this#Lebanon still tries civilians in military court – usually for terrorism charges or attacking security personnel pic.twitter.com/5mc7npe1D5

— Kareem Chehayeb | كريم (@chehayebk) February 19, 2020