ثوار لبنان يطلقون قناة ”السلطة الرابعة“

يبدأ اليوم من بيروت بث تلفزيون ”السلطة الرابعة/ الثورة“ الذي يراد له أن يكون ”إضافة جديدة للشاشات المؤيدة للثورة اللبنانية ضد السلطة“، بحسب وصف الإعلامية ماتيلدا فرح الله، المذيعة الرئيسة في القناة.

وكان قد جرى الترويج لهذا المنبر الإعلامي قبل عدة أسابيع بوصفه ”تلفزيونا غير مسيّس ولا يتبع أي حزب أو فريق، وأنه يحاكي تطلعات الشعب اللبناني المنتفض في الساحات منذ 17 تشرين الأول الماضي“.

17 شباط موعد انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية 17 شباط موعد انطلاق تلفزيون الثورة اللبنانية تم النشر بواسطة ‏‎Matilda farjallah‎‏ في السبت، ٨ فبراير ٢٠٢٠

وأبلغت ماتيلدا فرح الصحفيين بأن هذا التلفزيون ينهض به تدريجيا فريق كبير من الإعلاميين المتطوعين، وأنه لم يتلقَ أي تمويل، بل قدم له بعض الأصدقاء استديوهات ومكاتب ومعدات بشكل مجاني“.

ونفت ماتيلدا ما تردد من شائعات عن أن بهاء الحريري، شقيق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، يسهم في تمويل المشروع.

وكانت فرح قد نشرت على صفحتها في فيسبوك الأسبوع الماضي قولها: ”أنا ماتيلدا فرح الله… لا قبضت ولا عم بقبض ولا رح أقبض“. وأضافت ”لاقونا بـ 17 شباط على تلفزيون ”السلطة الرابعة“ تلفزيون الثورة“.