أردوغان يهدد بعملية وشيكة في إدلب والكرملين يحذر أنقرة من ”أسوأ سيناريو“

هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، بشن عملية عسكرية وشيكة على قوات النظام السوري في مدينة إدلب، حيث جرت مواجهات في الأسابيع الماضية بين قوات الجيش التركي وقوات النظام السوري.

وطالب أردوغان، عبر خطاب ألقاه في أنقرة، النظام السوري بالانسحاب من بعض المواقع في إدلب بحلول نهاية الشهر الحالي قائلا ”هذا آخر تحذيراتنا. بات شن عملية في إدلب وشيكا“، مؤكدا أن ”الجيش التركي أعد خطة عملياته في المدينة“.

وشدد الرئيس التركي على عزم بلاده ”جعل إدلب منطقة آمنة حتى مع استمرار المحادثات مع روسيا“، مبينا ”لم نحقق النتائج المرجوة في محادثات مع موسكو بشأن إدلب، والمباحثات بعيدة جدا عن تلبية مطالب تركيا“.

في المقابل، قال الكرملين اليوم الأربعاء إن تنفيذ عملية عسكرية تركية ضد قوات الحكومة السورية في منطقة إدلب سيكون أسوأ سيناريو.

وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق اليوم أن شن عملية عسكرية هناك ”مسألة وقت“ بعدما فشلت محادثات مع روسيا بخصوص إدلب في تحقيق مطالب أنقرة.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريحات للصحفيين إن موسكو تعارض بشدة تنفيذ هذه العملية، لكن روسيا وتركيا ستبقيان على تواصل لمحاولة منع تصاعد التوتر في إدلب أكثر.