إسرائيل تخفف خناقها على مواطني غزة بعد وقف ”البالونات المتفجرة“

أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، توسيع مساحة الصيد في بحر قطاع غزة، وزيادة عدد التصاريح الممنوحة للتجار الفلسطينيين للعبور عبر معبر ”إيريز“ شمال القطاع، في ظل الهدوء الأخير.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية: إنه ”في ظل الهدوء النسبي بغلاف غزة في الأيام الأخيرة ووقف إطلاق البالونات المتفجرة، فقد تقرر بعد مشاورات أمنية بشأن عودة الإجراءات المدنية“.

وأضاف أن ”الإجراءات تشمل توسيع مساحة الصيد إلى 15 ميلًا بحريًا غدًا، إضافة إلى منح 2000 تصريح لسكان غزة بما يصل مجموع التصاريح الممنوحة إلى 7000 تصريح“.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلية قد أعلنت تقليص مساحة الصيد البحرية في قطاع غزة، وتقليص أعداد التصاريح الممنوحة للتجار الفلسطينيين من غزة، بعد إطلاق صاروخ من غزة على إسرائيل بداية الأسبوع الجاري.

وتطالب حركة حماس إسرائيل بضرورة تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، والالتزام بتفاهمات التهدئة المبرمة معها، فيما تمارس ضغوطًا على إسرائيل للاستجابة لذلك، من خلال إطلاق البالونات المفخخة وغض الطرف عن إطلاق الصواريخ المتقطع من غزة.