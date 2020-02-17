إحصائية صادمة للبطالة في قطاع غزة

كشف رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، اليوم الإثنين، عن إحصائية صادمة لنسبة البطالة في قطاع غزة، تجاوزت 70% بين فئة الشباب؛ بسبب الحصار الإسرائيلي.

وقال الخضري في تصريح صحفي، إن ”إغلاق المصانع والمحال التجارية والورش أصبح بشكل يومي، حيث إن 300 ألف عامل متعطل عن العمل، وعشرات الآلاف من الخريجين دون بارقة أمل“.

وأضاف أن ”استمرار الحصار للعام الثالث عشر وما تخلله من 3 حروب وتضييق وتراجع العمل في المؤسسات والشركات وقطاع الأعمال، أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة“، داعيا إلى ”العمل على مشاريع التشغيل المحلية باعتبارها مهمة للعمال وكل الفئات“.

ولفت الخضري إلى ”ضرورة دعم مشاريع التشغيل عن بعد باستخدام وسائل التواصل المختلفة، وفتح الأسواق العربية والأجنبية أمام الشباب للعمل عن بعد؛ مما يجعل الشباب قادرين على اختراق الحصار“، مشددا على ”أهمية فتح المعابر وربط غزة بالضفة الغربية، وإعادة العجلة الاقتصادية، والسماح بالتصدير من غزة، وحرية التبادل التجاري والحركة، ما سينعكس على أداء المصانع والشركات، ويسهم في تخفيف البطالة“.

ويعيش قطاع غزة حصارا إسرائيليا خانقا بعد تولي حركة حماس زمام الحكم إبان عام 2006، إضافة إلى شن إسرائيل ثلاثة حروب أدت إلى تدمير البنية التحتية وعشرات المصانع وآلاف البيوت، عبر السنوات الماضية.