السودان ينفي زيارة وفد من الجنائية الدولية للخرطوم

نفى وزير الثقافة والإعلام في السودان، المتحدث باسم الحكومة، فيصل محمد صالح، زيارة أي وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى البلاد؛ للتشاور بشأن تسليم مطلوبين متهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور (غرب).

وقال صالح، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: ”لم يزر البلاد أي وفد من محكمة الجنايات الدولية، وسنقوم بالإعلان عن أي زيارة من هذا النوع عند حدوثها، وهناك مشاورات جارية معهم“.

وتداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس الإثنين صورا لأعضاء من المحكمة الجنائية، قالوا إنهم وصلوا إلى العاصمة الخرطوم؛ للتشاور بشأن تسليم المطلوبين المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور.

وأصدرت المحكمة أمرين باعتقال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية في إقليم دارفور.

وبجانب البشير، تتهم المحكمة كلا من وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي قائد إحدى ميليشيات دارفور علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.