إسرائيل تعاقب الأسرى الفلسطينيين بتقليص كميات المياه والمواد الغذائية

اتخذت مصلحة السجون الإسرائيلية، سلسلة إجراءات عقابية بحق الأسرى الفلسطينيين، ضمن قرارات لجنة أردان التي شكلت لمعاقبة الأسرى، وفق ما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى، اللواء قدري أبو بكر.

وقال أبو بكر لـ ”إرم نيوز“، إن ”السلطات الإسرائيلية قلصت أعداد أرغفة الخبز، والمواد الغذائية بالكنتين الخاصة بالأسرى، حيث سحبت 140 صنفا وسحبت بلاطات الأكل وقلصت كميات المياه، كما قلصت عدد القنوات من 10 إلى 7“.

وأضاف أن ”ذلك يمثل جزءا من الهجمة الإسرائيلية على السجون، خاصة مع اقتراب انتخابات الكنيست الإسرائيلي“، لافتا إلى أن ”السجناء الجنائيين سيبدؤون بتجهيز الأكل اليومي للأسرى، الأمر الذي يرفضه الأسرى بشكل مطلق“.

وبين أبو بكر، أن ”الأسرى بدؤوا بخطوات تشاورية للوصول لخطوة جماعية؛ لمواجهة مخططات الإدارة الإسرائيلية وإجراءاتها“، مؤكدا أن ”القيادة الفلسطينية تقف إلى جانب الأسرى“.

والأحد، قال وزير الجيش الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنه ”شكل فريقا للإفراج عن جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورن شاؤول“، مشددا على أن ”الطريقة هي الضغط على حماس وإيلامها، وإجبار أسرهم على التوجه إلى يحيى سنوار وطلب صفقة“.