المقاتلات الإسرائيلية تستهدف مواقع للفصائل الفلسطينية في غزة

شنت المقاتلات الحربية الإسرائيلية، فجر الأحد، عدة غارات على مواقع متفرقة تتبع للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، أن الطيران الحربي الإسرائيلي من نوع F16، قصف بعدة صواريخ موقع النتل جنوب دير البلح وسط القطاع، بالإضافة إلى غارات أخرى استهدفت محيط الميناء غرب مدينة خانيونس.

وأضافت المصادر ،أن المضادات الأرضية التابعة للفصائل الفلسطينية أطلقت نيرانها على الطائرات الإسرائيلية التي لا زالت تحلق على مستويات منخفضة في أنحاء متفرقة من أجواء القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء السبت، أن صاروخين أطلقا من قطاع غزة وسقطا في بلدة من مناطق غلاف القطاع، فيما تم تفعيل صافرات الإنذار في عدد من مناطق الغلاف.

وبحسب ما ذكر موقع ”حدشوت بتاخون سدي“، فإن ”صاروخين أطلقا من قطاع غزة، وسقطا في مناطق مفتوحة في أشكول“.

وقررت سلطات الاحتلال الإسرائيلية، مساء السبت، التراجع عن عدد من التسهيلات التي قدمتها في وقت سابق للفلسطينيين في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صاروخين على مستوطنات إسرائيلية.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية، إنه ”بعد إطلاق صاروخ هذا المساء من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، تم إلغاء جميع التسهيلات التي تم تحديدها الخميس الماضي“.

وأشار إلى أن التسهيلات التي تم التراجع عنها تشمل توسيع منطقة مساحة الصيد، وإعادة 500 تصريح تجاري لمواطنين فلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة إدخال الاسمنت اللازم للبناء في غزة.