الطيران الإسرائيلي يقصف أهدافاً في قطاع غزة

أغارت الطائرات الحربية الاسرائيلية فجر اليوم الاثنين على عدة اهداف في قطاع غزة رداً على إطلاق قذائف صاروخية باتجاه مستوطنات غلاف غزة.

ووفقا لمصادر محلية، فقد أطلقت الطائرات الحربية صاروخين على موقع التل التابع للفصائل الفلسطينية وصاروخا بمحيط الميناء في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

فيديو.. لحظة استهداف الطيران الحربي لموقع يتبع للمقاومة غرب خانيونس تم النشر بواسطة ‏الوكالة الوطنية للإعلام‏ في الأحد، ٩ فبراير ٢٠٢٠

وأضافت المصادر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي وطيران الاستطلاع ما زال يحلق على مستويات منخفضة في أنحاء متفرقة من أجواء القطاع.

وذكرت مصادر عبرية مساء الأحد،“ أن صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف وسقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي شعر هنيغف“.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أنه ”متابعة لتفعيل الإنذار في غلاف غزة تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه المستوطنات“.