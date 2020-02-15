قوات الشغب العراقي تحرق خيم المعتصمين في ساحة التحرير (صور)

أقدمت قوة من مكافحة الشغب، ليل السبت – الأحد، على إضرام النيران في عدد من خيم المعتصمين، في ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد.

وقالت وسائل إعلام محلية، وشهود عيان، إن ”قوة من مكافحة الشغب تقدمت من ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير، في مسعى للاحتكاك مع المتظاهرين، فيما أطلقت القنابل الغازية، وأخرى حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران في خيم المحتجين“.

وبحسب ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن عدداً من المتظاهرين، أصيبوا بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات مكافحة الشغب، فيما نقلوا إلى مستشفى ميداني لتلقي العلاج.

وأعادت قوات الأمن العراقية، الأسبوع الماضي، فتح جسر وشوارع مهمة قرب ساحة التحرير، بالتنسيق مع التيار الصدري، بعد إغلاقها منذ أكتوبر/تشرين الماضي.

حذر الجيش العراقي، الأربعاء، المتظاهرين من الاندفاع إلى خارج ساحة التحرير وسط بغداد، أو استخدام وسائل عنف ضد القوات الأمنية.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.