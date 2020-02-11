العراق.. اغتيال مدير قناة ”الرشيد“ الفضائية وسط بغداد

اغتال مسلحون مجهولون، يوم الثلاثاء، مدير قناة ”الرشيد“ الفضائية، نزار ذنون، غربي العاصمة بغداد.

وقال مصدر محلي لـ“إرم نيوز“، إن ”مسلحين مجهولين أطلقوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت على ذنون، قرب منزله في منطقة حي الجامعة غربي العاصمة بغداد“.

وأضاف أن ذنون ”كان برفقة سائق، لكنه لم يتعرض لأي أذى، واكتفى المسلحون بقتل مدير القناة ومشرفها العام“.

وأشار إلى أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته، فيما تم نقل الجثة إلى الطب العدلي، وسط أجواء أمنية مشددة، وقطع بعض الطرق.

وقناة ”الرشيد“ الفضائية هي قناة مملوكة للسياسي سعد عاصم الجنابي، وتبث من المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في بغداد.

وتشهد بغداد بين الحين والآخر، اغتيالات تستهدف نشطاء وصحفيين ومتظاهرين.