اختراق إسرائيلي لحسابات ”كتائب القسام“ الإلكترونية

أكدت مصادر أمنية في ”كتائب القسام“، جناح حركة حماس العسكري، اليوم السبت، أن مجموعاتها عبر تطبيق ”واتساب“، تعرضت للاختراق، داعية المواطنين الفلسطينيين إلى عدم التعامل معها.

وقالت في تنويه مقتضب:“نعلمكم بأنه قد تم اختراق مجموعاتنا على واتساب“، مؤكدة أن آخر ما نشر عبرها، صباح اليوم السبت، هو عارٍ عن الصحة.

ودعت ”القسام“ جميع متابعيها لمغادرة تلك المجموعات، موضحة أنها ستزود المشتركين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة قريبًا.

وفي وقت سابق، كشف موقع ”المجد الأمني ”التابع لكتائب القسام، أنه تعرض للاختراق من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.