المرصد السوري: قصف إسرائيلي يستهدف مواقع للنظام والمليشيات الإيرانية في دمشق

المصدر: ا ف ب

أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ أن الدفاعات الجوية السورية تصدت مساء الخميس ”لأهداف معادية“ فوق سماء العاصمة دمشق، في هجوم أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام وحلفائه.

وأفادت ”سانا“ في نبأ عاجل بأن ”وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية فوق سماء دمشق“، مؤكدة ورود ”أنباء عن إسقاط عدد من الأهداف المعادية“.

وسُمع دوي انفجارات في أنحاء دمشق، فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الانفجارات ناجمة عن ”قصف إسرائيلي استهدف مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق“.

من جانبه، ذكر التلفزيون السوري أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عددا من الصواريخ قادمة من هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل قبل وصولها إلى أهدافها في دمشق.