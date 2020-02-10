انفجار يهز حديقة الجلاء بمنطقة المزة في العاصمة دمشق

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أفادت وكالة الأنباء السورية ”سانا“، يوم الإثنين، بإصابة شخص جرّاء انفجار عبوة ناسفة بسيارة بيك آب، خلف حديقة الجلاء بالمزة في العاصمة دمشق. وذكرت الوكالة الرسمية، أن الصوت الذي سمع في حي المزة ناجم عن انفجار عبوة مزروعة بسيارة.