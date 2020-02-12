الحراك الشعبي يقترح 4 مرشحين لرئاسة الحكومة العراقية

اقترح الحراك الشعبي في العراق اليوم الأربعاء، قائمة مرشحين لرئاسة الوزراء في مسعى لإنهاء الخلاف والانقسام السياسي والشعبي، الذي خلفه تكليف محمد علاوي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وتضم القائمة المقترحة، 4 مرشحين هم كاظم السهلاني، وعلاء الركابي، والفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، والفريق الركن عبد الغني الأسدي.

وقال براك الساعدي، أحد منسقي احتجاجات محافظة المثنى (جنوب)، إن ”المعتصمين اتفقوا على قائمة جديدة لمرشحي رئاسة الوزراء بعد مرور أيام على عدم اتفاق الكتل السياسية على مرشح توافقي“.

وأشار إلى أن ”قائمة المرشحين مؤيدة من جميع ساحات الاعتصام، إضافة إلى القبول الشعبي الواسع للمرشحين باعتبارهم شخصيات لا تنتمي لأي حزب“.

في السياق نفسه، قال الحراك الشعبي، في بيان صدر من ميدان ”الغدير“ للاعتصام في المثنى، إنه ”انطلاقا من المسؤولية الوطنية وبعد عجز الكتل السياسية عن تقديم مرشح يحظى بثقة الشعب وإرادة المرجعية الدينية طيلة الفترة الماضية، رسمنا خريطة طريق لإنهاء الفوضى السياسية وحكومة الفساد والمحاصصة“.

وأوضح الحراك أنه ”اقترح قائمة مرشحين لمنصب رئاسة مجلس الوزراء تستوفي الشروط الموضوعة من قبل ساحات الاعتصام“.

وكاظم السهلاني، أستاذ في جامعة البصرة، وناشط في الحراك المدني، تعرض لعملية اختطاف خلال تفريق احتجاجات مناهضة للحكومة نهاية العام الماضي، وسط مدينة البصرة.

ويعتبر علاء الركابي، أبرز قيادات الحراك الشعبي في محافظة ذي قار (جنوب)، ومناهض للفساد وحكومة المحاصصة الطائفية.

أما عبد الوهاب الساعدي، وعبد الغني الأسدي القائدين السابقين لجهاز مكافحة الإرهاب، هما من الشخصيات الوطنية التي كان لها دور كبير بإنقاذ أرواح المدنيين خلال معارك تحرير محافظات شمال وغرب البلاد من قبضة ”داعش“ (2014-2017).

وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، مطلع الشهر الجاري، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل من منصبه عادل عبد المهدي.

لكن التكليف واجه اعتراضا واسعا من الحراك الشعبي الذي تعهد بالتصعيد في حال لم يتم التراجع عن قرار التكليف.