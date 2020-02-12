العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات النجف إلى 12  

توفي متظاهر في مدينة النجف العراقية متأثرا بإصابات تعرض لها خلال اشتباكات اندلعت قبل أسبوع بين أنصار التيار الصدري والمحتجين، بحسب مصدر طبي عراقي اليوم الأربعاء.

وقال المصدر الذي يعمل في دائرة صحة النجف (جنوبا)، إن أحد المصابين جراء أحداث ”ساحة الصدرين“ الأربعاء الماضي، فارق الحياة اليوم، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل الفريق الطبي.

والأربعاء الماضي، اقتحم أنصار الصدر المعروفون باسم ”القبعات الزرق“ الساحة، وأضرموا النيران في الخيام وأطلقوا النار على المتظاهرين المعتصمين فيها منذ أشهر.

وأسفر ذلك التدخل عن مقتل 11 متظاهرا وإصابة 122 آخرين بجروح، ووفاة المتظاهر اليوم، لترتفع حصيلة القتلى إلى 12.

وشكلت أعمال العنف في النجف جزءا من حملة أوسع شنها أنصار مقتدى الصدر منذ الأسبوع الماضي، لقمع الاحتجاجات، بناء على أوامر زعيمهم.

وبدأت الحملة بعد رفض المحتجين تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، مطلع الشهر الجاري، بتشكيل الحكومة المقبلة، في حين يحظى الأخير بدعم الصدر.

ويطالب المحتجون برئيس وزراء مستقل نزيه لم يتقلد مناصب رفيعة سابقا، بعيد عن التبعية للأحزاب ولدول أخرى، فضلا عن رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح ومنظمة العفو الدولية.