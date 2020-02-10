بعدما أحرقها المحتجون.. القنصلية الإيرانية في النجف تستأنف عملها

كشف دبلوماسي إيراني، اليوم الاثنين، عن عودة القنصلية الإيرانية في مدينة النجف العراقية للعمل بعد تعليق أنشطتها نتيجة تعرضها لهجوم من قبل محتجين عراقيين لثلاثة مرات اعتراضًا منهم على ما اعتبروه التدخل الإيراني في شؤون بلادهم.

وقال القنصل الإيراني في النجف، حميد مكارم، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”ايرنا“، ”تُستأنف اليوم ومع الاحتفال بالذكرى الحادية والأربعين لأحداث الثورة الإيرانية أعمال القنصلية الإيرانية في النجف وذلك بعد توقف دام شهرين“.

وأضاف أن ”القنصلية الإيرانية في النجف تعمل على استئناف تسيير خدمات المواطنين ومنها إصدار التأشيرات وتوثيق المستندات الخاصة بالسفر وكذلك الشؤون القنصلية بشكل أكبر خلال الأسابيع المقبلة“.

ووصف تقرير الوكالة الإيرانية المحتجين العراقيين الذين هاجموا مبنى القنصلية الإيرانية في النجف بأنهم ”مرتزقة“ يتبعون جهات أجنبية.

وكان متظاهرون عراقيون اقتحموا القنصلية الإيرانية في مدينة النجف خلال شهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر الماضي وأضرموا فيها النيران، وذلك في إطار رفض المتظاهرين العراقيين النفوذ الإيراني في بلادهم.